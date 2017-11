Bad Herrenalb Klostergelände ist "Juwel für unsere Stadt"

Die Temperaturen passten auch deshalb, weil sie denen glichen, die beim ersten Treffen der beteiligten Institutionen Stadt, Land und Kirche an gleicher Stelle herrschten, erinnert sich Landschaftsarchitekt Wolfram Müller, der die Idee zu dem Projekt hatte und die ganzen Planungen ehrenamtlich durchführte. Nicht nur das Wetter, auch die Atmosphäre sei damals sehr kühl gewesen, erinnert er sich noch gut. Vor allem das Land Baden-Württemberg, genauer die Pforzheimer Dienststelle des Landesbetriebs Vermögen und Bau, zuständig für die landeseigenen Immobilien, habe ablehnend reagiert. Vom Klostergelände befindet sich lediglich das sogenannte "Paradies" im Landesbesitz, den Rest der Fläche teilen sich Stadt und Kirche. Deshalb lautete auch zunächst der Kommentar: "Das ist nicht unser Grundstück, da machen wir nichts."

Vehement, so beschreibt es Müller, habe er interveniert und eine Woche nach dem Treffen kam dann tatsächlich die Meldung aus Pforzheim, dass sich das Land doch an den Kosten beteilige.

Gemeinsam wurden dann nach den Plänen Müllers die Außenanlagen rund um die Kirche neu gestaltet und hierbei, unter anderem mit Pflastersteinen, die ursprüngliche Kontur der Klosterkirche nachgezeichnet. Bereits seit längerer Zeit habe es Bestrebungen gegeben, die einzelnen erhaltenen Steine im sogenannten Lapidarium so zu präsentieren, dass sie auch für den Laien eingeordnet werden können. Im Zuge der Gartenschau übernahm das Land, zuständig für den Erhalt der Steine, die Aufgabe, eine Art Freiluftausstellung zu schaffen und Übersichtstafeln zu konzipieren, die die baugeschichtlichen Zusammenhänge darstellen sollten. Zur Unterstützung dieses pädagogischen Ansatzes wurde zudem ein Modell hergestellt, das in einem Rekonstruktionsversuch in groben Zügen die ursprüngliche Konzeption der Klosteranlage zeigt.