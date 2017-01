Bad Herrenalb Kinder zum Nein sagen ermutigt

Sein Freund Wurzel kann ihm jedoch letztendlich helfen, sodass Krümel wieder fröhlich sein kann. Denn Wurzel gibt Krümel zu verstehen, wie wichtig es ist, in manchen Situationen "Nein" zu sagen.

Das Theaterstück präsentierten die Schauspielerin Sarah Gros und die Sozial- und Theaterpädagogin Monika Wieder in der Aula der Schule. Es soll die Kinder zu selbstständigem und aktivem Handeln anregen, und dazu beitragen, dass das Selbstbewusstsein der jungen Schüler gestärkt wird.

Dabei ist es den beiden Akteuren eindrucksvoll gelungen, die Zuschauer der ersten und zweiten Klasse immer wieder aktiv in die Handlung mit einzubeziehen. Und alle, die nicht direkt auf der kleinen Bühne tätig waren, sind dennoch intuitiv durch Zurufe und Gefühlsäußerungen in das Geschehen involviert gewesen.

Spielerische Übungen

Als besonders wertvoll und verstärkend erwies sich die an die Vorführung anschließende theaterpädagogische Nachbereitung in den vier Schulklassen. Hierzu boten Gros und Wieder in den Klassenzimmern kleine spielerische Übungen an, die das zuvor Gesehene sinnvoll ergänzten und vertieften. Auch der "Nein-Song" aus dem Theaterstück wurde gemeinsam mit den Schülern noch einmal getanzt und gesungen.

Verabschiedet wurden die beiden Frauen mit dem gemeinsamen Wunsch aller, dass die Kinder in Situationen, in denen sie das "Blaue-Kisten-Gefühl" haben, auch wirklich so stark sind, Nein zu sagen.

Die Falkensteinschule bedankte sich in diesem Zusammenhang beim Kinderschutzbund, der die Kosten für diese Präventionsaktion übernommen hatte.