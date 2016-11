Bad Herrenalb Innenbereich wird verändert

Bad Herrenalb. Durch die Bank erfreut zeigten sich die Mitglieder des Technischen Ausschusses in Bad Herrenalb in der jüngsten Sitzung darüber, dass ein Käufer für das Objekt Hotel am Kurpark gefunden werden konnte. Dieser möchte die Immobilie weiterhin als Hotel mit Café und Restaurant betreiben (wir berichteten).