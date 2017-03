Es wäre nicht nachvollziehbar gewesen, wenn es für den Beschluss kein einstimmiges Ja gegeben hätte: Der Bad Herrenalber Gemeinderat folgte dem Antrag der Grünen Liste, die Bürgerbeteiligung zur "Stadtentwicklung 2030" fortzusetzen. Ende April oder im Mai soll nun, so Bürgermeister Norbert Mai, die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung GmbH ihr Zwischenergebnis vorstellen. Wurde doch zu Themen wie öffentlicher Personennahverkehr, barrierefreies Wohnen, demografischer Wandel, "Miteinander leben", Stadtbild oder Tourismus diskutiert. Danach bestimmt der Gemeinderat das weitere Vorgehen. Freilich gilt es, so viele Bad Herrenalber wie möglich mitzunehmen. Transparenz ist auch beim Thema Stadtentwicklung das A und O. Die Gartenschau geht am 10. September zu Ende, Gemeinschaftsarbeit ist aber nach wie vor angesagt.