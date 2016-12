Bad Herrenalb Gartenschau: Weiterer Hauptsponsor an Bord

"Die Gartenschau ist eine großartige Gelegenheit, Stammgäste mit überraschenden Eindrücken neu für den Ort zu begeistern und natürlich auch neue Gäste für die Region zu gewinnen. Dabei ist das Albtal das Tor zur Gartenschau und wir werden die Türen weit öffnen", sagt Arnold über das Engagement für das Großereignis 2017 in Bad Herrenalb.

Die Tourismusgemeinschaft bewirbt die Gartenschau unter anderem im Albtal Magazin, in den Infoprospekten "Fahrtziel Albtal", "Zu Gast im Albtal" sowie in den Online-Auftritten. Außerdem wird speziell zur Gartenschau die Broschüre "Blühendes Albtal – grüne Oasen, Gärten und Parks" erscheinen. Auf der Gartenschau selbst wird sich die Tourismusgemeinschaft am 15. Juni 2017 mit einem Aktionstag am Stand von Forst BW präsentieren.

Blütentraum-Special bei Schlossfestspielen

Unter dem Motto "Abenteuer Albtal" wird dort auf den neuen Trekking-Weg "Albtal.Abenteuer.Track" aufmerksam gemacht, der 2017 eröffnet und seinen Ausgangspunkt in Bad Herrenalb hat. Die anderen Albtal–Mitgliedskommunen beteiligen sich ebenfalls. Ob mit eigenen Städtetagen auf der großen Sparkassen–Bühne oder mit Blühflächen und Garten–Grüßen, um auf dem Weg nach Bad Herrenalb Lust auf "Blütentraum und Schwarzwaldflair" zu machen.

Ein Blütentraum-Special wird es zudem bei den Schlossfestspielen in Ettlingen zu sehen geben.