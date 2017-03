Bad Herrenalb Gartenschau erreicht Mindestziel

Auch Mai hatte Grund zur Freude: "2500 Dauerkarten: Damit haben wir unser Mindestziel des Vorverkaufs bereits zehn Wochen vor Eröffnung der Gartenschau erreicht."

Die Familie wohnt nur wenige hundert Meter vom Gartenschaugelände entfernt und freut sich auf die Blumen, die Ausstellungen und auf das Veranstaltungsprogramm in diesem Sommer fast direkt vor ihrer Haustüre. Sohn Nico möchte auf jeden Fall den neuen Spielplatz mit Wasserspiel besuchen und sich mit dem Fahrrad an den Hügeln beim Pumptrack ausprobieren.

Bei 65 Euro für 121 Tage zahlt ein Erwachsener umgerechnet 54 Cent Tageseintritt in die blühenden Gärten und Ausstellungen. Auch der Eintritt zum gesamten Veranstaltungsprogramm ist in der Dauerkarte inbegriffen, darunter Konzerte, Theatervorstellungen, Kochshows und Kinderprogramm. Ebenso inklusive ist jeweils ein Eintritt in die Landesgartenschau Apolda, die Landesgartenschau Bad Lippspringe, die Gartenschau Pfaffenhofen und die Internationale Gartenausstellung (IGA) in Berlin. Eltern mit Kindern unter 18 Jahren fahren besonders günstig mit der Familienkarte, denn hier ist der Nachwuchs kostenfrei.