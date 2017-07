Bad Herrenalb Foto-Wettbewerb: Juni-Sieger steht fest

Doch die Motivjagd ist noch längst nicht vorbei: Ab heute sucht der Schwarzwälder Bote in Kooperation mit Alpirsbacher Klosterbräu das Bild des Monats Juli. Ihre schönsten Fotos von der Gartenschau in Bad Herrenalb schicken Sie mit dem Stichwort "Gartenschau Bad Herrenalb" per Mail an fotowettbewerb@schwarzwaelder-bote.de oder per Upload-Formular an www.schwarzwaelder-bote.de/gartenschau.

Jeder Teilnehmer darf bis zu drei Bilder einreichen. Alle Einsendungen werden unter www.schwarzwaelder-bote.de veröffentlicht. Dort finden Sie auch die Teilnahmebedingungen. Einsendeschluss ist Samstag, 22. Juli.