Bad Herrenalb Formeller Beschluss notwenig

Bad Herrenalb (mak). Am kommenden Mittwoch steht deshalb bei der Sitzung des Bad Herrenalber Gemeinderats, die um 18 Uhr im Rathaus beginnt, folgender Punkt auf der Tagesordnung: "Aufstellungsbeschluss ›Vorhabenbezogener B-Plan Schweizer Wiese sowie entsprechende Änderung/Fortführung FNP‹". Es muss Baurecht geschaffen werden. Nun gilt es, den formellen Aufstellungsbeschluss für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu fassen. Alles Weitere wird dann vom Stadtplanungsbüro GSA, Karlsruhe, bearbeitet. Dazu gehört auch, den bestehenden Flächennutzungsplan (FNP) entsprechend zu ändern beziehungsweise fortzuführen. Wie Bürgermeister Norbert Mai gegenüber unserer Zeitung sagte, geht er davon aus, dass voraussichtlich im Frühjahr 2018 mit dem Bau begonnen werden kann. Die Firma Celenus hat laut Stadtverwaltung zwar kein unmittelbares Interesse an einer Übernahme oder am Betrieb der Therme gezeigt, erwarte aber bei einem Standort in unmittelbarer Nähe wichtige Synergie-Effekte. Ein Teil der Behandlungen könnte problemlos in der Therme erfolgen.