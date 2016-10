Es ist ein Symbol für die Veränderung, die in den kommenden Monaten in der evangelischen Kirche in Dobel ansteht: Am Ende des Erntedankgottesdienstes, dem letzten Gottesdienst in der Kirche vor Beginn der Renovierungsarbeiten, wurde das Altarkreuz von der Wand genommen. Es gab einen feierlichen Auszug, begleitet von Kerzenlicht durch zwei Konfirmandinnen und von Segensworten von Pfarrer Ludwig Thon (Zweiter von links). Aus der Kirche getragen wurde das Kreuz von Gemeindemitglied Manuel Zahn, Kirchengemeinderat Christoph-Erdmann Pfeiler sowie Bürgermeister Christoph Schaack. Es wird, wie berichtet, bis zum Abschluss der Renovierungsarbeiten in der Friedhofskapelle verbleiben. Foto: Kirchengemeinde