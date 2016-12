Bad Herrenalb Es gibt jede Menge Applaus

Mit einer musikalischen Reise nach Spanien und Südamerika begeisterte der Nachwuchschor der Aurelius Sängerknaben und erntete dafür großen Applaus.

In einem Arrangement von Bernhard Kugler ließen die jungen Knabenstimmen im Rhythmus einer Habanera das Lied Corramos erklingen, das Hirten dem Jesuskind singen. Die Soloteile übernahmen Felix Kofler und Hannes Stähle. Bei dem im Anschluss dargebotenen Lied "Adorar al niño" waren die Solisten Paul Eiding und Mario Kuhn zu hören. Mit "Joy to the World" beendeten die Knaben breit gefächertes Repertoire.

Im zweiten Teil des Konzertes überraschten die begabten Musiker des Schulorchesters II vom Helmholtzgymnasium in Karlsruhe unter Leitung von Margit Binder mit einer Komposition von Georges Bizet und dem effektvollen, stürmischen Farandole, dem Schlusssatz der zweiten Suite von "L’Arlésienne". Die Orchestersuite, die die musikalische Reise der Heiligen Drei Könige nach Bethlehem darstellt, begeisterte das Publikum und ein großer Applaus belobigte das Orchester der 30 jungen Talente aus Karlsruhe.

Mit drei europäischen Weihnachtsliedern folgte der Unterstufenchor des Helmholtzgymnasiums unter Leitung von Doris Dotzauer. Mit 50 Schülern der fünften bis siebten Klasse bezauberten die jungen Stimmen gemeinsam mit einzelnen Melodieinstrumenten des Orchesters mit europäischen Weihnachtsliedern, die allen Besuchern eine "Frohe Weihnacht" wünschten.

Im Anschluss folgte erneut das Orchester des Helmholtzgymnasiums mit einer festlichen Musik von Georg Friedrich Händel. Das "Konzert für Harfe und Orchester" ließ als Originalfassung die Klänge der Harfe in der Klosterkirche erklingen. Die Harfe wurde von der 14-jährigen Solistin Aida Wolff aus Karlsruhe einfühlsam und meisterhaft präsentiert.

Ebenfalls großen Applaus erhielt die zweite Solistin aus Karlsruhe. Iman Kubba überzeugte mit ihrem Repertoire von katalonischen Weihnachtsliedern und ihrer sanften, warmen Stimme. Nach einem englischen Stück des Chores, das den Zuhörer in eine friedliche Winterlandschaft entführte, folgte musikalisch das Medley "A Holst Christmas" mit drei Arrangements von Gustav Holst, einem englischen Komponisten, der sich großer Beliebtheit erfreut.

Entstehung des Lebens

Das große Finale des Helmholtzgymnasiums aus Karlsruhe war der Schönheit der Erde, des Himmels, des Tages und der Nacht gewidmet. Das ruhige Klangstück von John Rutter brachte durch unterschiedliche Orchesterinstrumente und zweistimmige Chorphrasen den Besuchern die Entstehung des Lebens zu Gehör.

Für alle, die dieses Konzert versäumt haben, bietet sich in Freudenstadt am 17. Dezember ab 16 Uhr noch einmal die Gelegenheit, die jungen Chöre zu erleben.