Bad Herrenalb Einige Investitionen notwendig

Kassiererin Manuela Pross verwies auf einen positiven Jahresabschluss, rund 5000 Euro Überschuss wurden erwirtschaftet. Verluste im Reitbetrieb würden aus den Rücklagen ausgeglichen. Ehrenvorsitzender Rüdiger König ergänzte, es sei normal, dass der Reitbetrieb nicht kosten­deckend arbeite. Dies könne der Verein durch seine Feste ausgleichen. Rund 50 Prozent der Kosten im ideellen Bereich werden durch die Feste des Vereins aufgebracht. In diesem Jahr war es das Reiterfest, das zum guten Ergebnis beigetragen hat. Der Verein sei schuldenfrei, doch Sparsamkeit, gute Auslastung im Reitbetrieb und ein gutes Reiterfest seien Voraussetzung für ein gutes Ergebnis.

Im Ausblick teilte die Vorsitzende mit, dass Ponyreiten bis auf weiteres nur noch bei den Genusswanderungen und beim Reiterfest angeboten werden soll. Im Gartenschaujahr plant der Verein Genusswandertage am 18. Juni und 3. September, das Reiterfest findet am 29. und 30. Juli statt und am 3. Oktober der Voltigiertag. Ihr sei es wichtig, die Arbeitsabläufe weiter zu optimieren. Mit Hilfe der Vereinssoftware werde man auch eine bessere Kontrolle über die Einnahmen haben. Künftig soll es nur noch die Sepa-Lastschrift als Zahlungsmethode für die Beitragszahlung geben.

Schulbetrieb noch nicht optimal

Auch im Schulbetrieb müssten die Abläufe optimiert werden. Angesichts der hohen Kosten müsse eventuell auch über eine Preiserhöhung nachgedacht werden. Auch einige Investitionen seien notwendig, die Elektrik der Reithalle müsse überholt werden, dazu einige Reparaturen im Sanitärbereich und ein neuer Reitbahnplanierer müsse angeschafft werden. Stadtrat Markus Merkle leitete die Entlastungen, die einstimmig erfolgten. Ehrungen für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit gab es für Barbara von Wichdorff, sowie in Abwesenheit für Carolin Wolpert, Yvonne Hofer und Heinz Boos.