Bad Herrenalb Die Siebentälerstadt verändert sich

Bad Herrenalb. Vom Rathausplatz aus ging es durch den Kurpark bis zur Schweizer Wiese und über die Kurpromenade zurück. Verbindet doch "Das blaue Band der Alb" (Slogan) die verschiedenen Bereiche der Gartenschau, die sich auch in der Farbauswahl der Bepflanzung unterscheiden sollen.

Unter den Ausstellungsbeiträgen befinden sich zehn Bürgerprojekte – so beispielsweise ein Garten am Südostende des Kurparks. Das sei gemessen an den rund 7500 Einwohnern von Bad Herrenalb bemerkenswert, freute sich der Schultes. Auch wird es einen Fair-Trade-Souvenirshop geben, den ehrenamtlich Mitarbeiterinnen des Eine-Welt-Ladens betreiben.

Ökologische Aufwertung