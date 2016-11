Bad Herrenalb Aktuelle Vorschriften sind zu beachten

Bestandsschutz verloren

Vonseiten der AVG war gestern auf Anfrage zu erfahren: Der Rückbau des Zugangsweges sei Bestandteil der baugenehmigten Planung gewesen "und wurde auch offen und transparent unter anderem auch in der Vorstellung im Gemeinderat kommuniziert".

Als Gründe werden in der Stellungnahme aufgeführt: Der angesprochene Zugangsweg verlaufe auf einem nicht mehr betriebsnotwendigen Bahnsteig. Aufgrund der heute geltenden Rechtsvorschriften – durch den gesamthaften Umbau verliere man den Bestandsschutz – sei diese Nutzung so nicht mehr möglich. Deswegen müsste man parallel zum Gleis mit Abstand von 2,50 Metern einen neuen Zugangsweg bauen. "In Anbetracht der alternativen Wegeführung über den Park-and-ride-Platz und der für den Neubau erforderlichen Kosten hat sich die AVG für den Rückbau des Weges stark gemacht. Im Weiteren entspricht die Wegeführung im Bereich des bestehenden höhengleichen Gleisübergangs ebenfalls nicht mehr den heutigen Vorschriften." Eine Wegeanbindung in den Bahnübergangsbereich sei in der jetzigen Form nicht mehr zulässig, "deshalb wurde auch die Verlängerung des Bahnsteiges 3 ebenso wie der oben angesprochene Zugangsweg rückgebaut". Zur Erhöhung der Sicherheit würden beidseitig der Gleisquerung Umlaufgitter ergänzt beziehungsweise neu gebaut. "Die jetzt so ausgeführte Lösung erhöht somit deutlich die Sicherheit der Kunden und die Umwegebeziehung ist unter anderem vertretbar", heißt es abschließend.