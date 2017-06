Bad Herrenalb Ältester Spieler ist 89 Jahre alt

Der Tennisclub richtet das Turnier bereits zum 52. Mal aus. Veranstalter ist die Stadt Bad Herrenalb. Bürgermeister Norbert Mai begrüßte die Sportler bei einem Empfang im Clubhaus am Montagabend. Er sagte: "Dieses Jahr ist das Wetter eine große Herausforderung. Wir haben über 30 Grad und sie stehen wie junge Hirsche auf dem Platz und spielen."

Mai wünschte allen den erhofften sportlichen Erfolg und bot eine persönliche Führung über die Gartenschau an. Als Gastgeschenk bekam jeder Spieler ein Handtuch mit Bad Herrenalb Schriftzug und eine Saite zum Bespannen seines Tennisschlägers.

Gespielt wird auf den Plätzen des Tennisclubs auf der Schweizer Wiese. Wegen der vielen Anmeldungen werden auch Spiele in Loffenau und Dobel ausgetragen. So stehen insgesamt zehn Ascheplätze zur Verfügung. Zuschauer sind willkommen.

Das Teilnehmerfeld ist in Altersklassen in Fünf-Jahres-Schritten eingeteilt. In der Kategorie 85plus treffen vier Spieler aufeinander. Willi Wild aus Basel ist mit 89 Jahren der älteste Teilnehmer. Er ist mit seiner Frau Rosemarie gekommen und nimmt bereits seit 25 Jahren am Bad Herrenalber Senioren-Tennis-Turnier teil. Für seine Treue wurde er bereits zum Ehrenmitglied des Tennisclubs Bad Herrenalb ernannt. "Einmal habe ich das Turnier sogar gewonnen", erzählte Wild unserer Zeitung. Der rüstige Sportler trainiert nach eigenen Angaben zwei bis drei Mal die Woche, hat 150 Weltranglistenpunkte bei der ITF und nimmt noch an Europameisterschaften teil.

"Ich habe noch lauter Originalteile", sagte Wild mit Blick auf seine Gegner, die nicht selten künstliche Gelenke haben. Er hofft, auch noch mit 90 Jahren spielen zu können, denn in der Kategorie 90plus lichten sich die Reihen. Willi Wild: "Wenn die anderen nicht mehr laufen können, werde ich Weltmeister!"