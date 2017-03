Jonathan Berggötz, der Sohn des früheren evangelischen Pfarrers in Bad Dürrheim, Theodor Berggötz, hat sich als Bürgermeister für Waldbronn beworben. Doch bei der Wahl am Sonntag gewann der Amtsinhaber Franz Masino, der 53 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnte. Die zweite Stelle im Bewerberfeld erreichte Berggötz mit fast 42 Prozent der Stimmen. Er arbeitet derzeit als Büroleiter des Oberbürgermeisters von Rastatt. Im Rahmen seines Studiums "Public Management" an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl hatte er eine Bachelorarbeit zum Thema "Gewerbe-Stadtmarketing Bad Dürrheim" geschrieben. Geboren ist er 1986 in Heidelberg. Wie er gestern meinte, sei er "ein bisschen enttäuscht", dass er bei der Wahl das Nachsehen hatte. Aber er akzeptiere das Ergebnis natürlich und wünsche den Einwohnern von Waldbronn das Allerbeste für ihre Zukunft. Er fühle sich außerdem sehr wohl bei seiner jetzigen Tätigkeit in Rastatt, träume aber nach wie vor davon, irgendwann Bürgermeister zu werden.