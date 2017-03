Bad-Dürrheim "Wir bleiben dran"

Vorgestellt wurden viele Siegel, mit denen Waren ausgezeichnet sind, die dazu gehören sollen. Ebenso die Dachorganisatoren und Netzwerke, die alles überwachen. Es käme darauf an, die Handelspartner ernst zu nehmen und mit ihnen im Dialog zu bleiben, der auf Transparenz und Respekt basiere.

Wichtig sei zudem eine nachhaltige Entwicklung durch bessere Handelsbedingungen sowie eine Bewusstsein für die Regeln des Welthandels. Dazu habe der Fair-Handel bedeutende Grundsätze festgelegt. Was in den Papieren stehe, müsse auch eingehalten werden, so der Referent.

Dazu gehöre unter anderem die Abschaffung von Kinderarbeit, die Beseitigung von Zwangsarbeit und Verbot der Diskriminierung bei der Arbeit. Eine große Rolle spiele zudem Ökologie, Ökonomie und das Soziale. Jedoch räumte er auch ein, dass nicht alle Produktbestandteile aus dem Fairen Handel kommen könnten. Für den Verbraucher könne der Einkauf zu einer Wissenschaft werden.

Es sei ein breiter Ansatz erforderlich, denn die gesellschaftliche und politische Verantwortung werde auf den Verbraucher abgeschoben. Der Fair-Handel, so hob Mitschke hervor, sei auf viel ehrenamtliches Engagement angewiesen, um weiter zu kommen. Aus den Reihen der Zuhörer kam die Frage, was man tun könne, um die breite Masse von der Wichtigkeit zu überzeugen. "Unterstützen Sie den Weltladen", schlug der Referent vor. Mit den Worten, "man kann nicht die heile Welt fordern und gleichzeitig zum Discounter gehen", beendete er seinen Vortrag.

Mit einem Präsent von heimischen Produkten bedankte sich Roswitha Kneer, Sprecherin der Steuerungsgruppe und meinte: "Es gibt viel zu tun, wir bleiben dran".