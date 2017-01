Bad-Dürrheim Weitere Flüchtlinge kommen in den nächsten Wochen

In einer Pressekonferenz am Donnerstag möchte die Stadtverwaltung über die weitere Vorgehensweise beim Albert-Schweitzer-Haus in der Grünallee informieren. Auch darüber, was an Vorarbeiten notwendig war, um das Gebäude als Unterkunft für Asylbewerber nutzen zu können. Als Beispiel nennt Baumeister Brandschutzbestimmungen, die Ausweisung von Fluchtwegen und anderes mehr. Mittlerweile seien alle Anforderungen erfüllt, auch die Bereitstellung von elf Stellplätzen. Wobei Baumeister nicht davon ausgeht, dass Flüchtlinge mit dem Auto anreisen. Aber das seien eben die Bestimmungen, außerdem brauchten ja auch Besucher und Mitarbeiter Parkraum vor Ort. Balkongeländer mussten außerdem erhöht werden. Insgesamt habe "noch ordentlich" investiert werden müssen. Baumeister spricht von einer fünfstelligen Summe.

Was noch fehle, sei ein Spielplatz auf dem Außengelände. Aber das sei jetzt im Winter auch nicht vordringlich.