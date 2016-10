Bad-Dürrheim Wehr demonstriert ihre Schlagkraft

Kein Licht ohne Schattenwurf – wenn man so will, unterlief den Feuerwehrleuten ein Anfängerfehler. Laut Heppler funkten zu viele Kameraden auf der gleichen Frequenz, das führte zu der ein oder anderen Kommunikationsstörung. Stichwort Kommunikation: Für den Ernstfall wünschen sich die Lebensretter bessere Kontakte zu den Ansprechpartnern in der Klinik, dahingehend muss wohl noch nachgebessert werden.

Im Zuge der Gesamtwehr-Probe bezeichnete Heppler das Sonnenbühl-Areal als vergleichsweise unproblematisch, in diesem Jahr habe es nur zwei Mal Fehlalarm gegeben. Zudem sei es in der grundsätzlich häufiger auffäl ligen Seniorenresidenz Hirschhalde ruhiger geworden.