Bad Dürrheim. Der Schwarzwaldverein Bad Dürrheim wandert am Sonntag, 18. Juni, am Bodensee. Abfahrt ab Busbahnhof Bad Dürrheim ist um 8.25 Uhr und fünf Minuten später am Adlerplatz. Der Seegangweg führt von Ludwigshafen nach Überlingen und über den Haldenhof zur Törgele-Schlucht. Die Wegstrecke kann beliebig gewählt werden: so können entweder die gesamten 15 Kilometer gewandert oder aber am Haldenhof die Tour nach 5,5 Kilometer beendet werden. Zudem kann auch nur vom Haldenhof nach Überlingen gegangen werden, was 9,5 Kilometer ausmacht. Wer nicht wandern möchte, kann sich zwei Stunden in Ludwigshafen auf dem Hafenfest aufhalten und dann mit dem gecharterten Bus nach Überlingen gelangen. Die Rückkehr nach Bad Dürrheim ist für 18.30 Uhr vorgesehen. Die Fahrtkosten betragen für Mitglieder zehn Euro und ohne Mitgliedschaft liegen diese bei 14 Euro. Anmeldungen nehmen die Johannis-Apotheke in der Salzstraße und Sabines Schreibstube in der Friedrichstraße bis Freitag, 16. Juni, 13 Uhr, entgegen. Organisation und Wanderführung übernehmen Gitta Kühbacher und Hilde Schlesiger.