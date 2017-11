Bad Dürrheim. Der Wanderrückblick des Schwarzwaldvereins für 2017 findet am Samstag, 11. November im Gasthaus Adler in Hochemmingen statt. Um 18.30 Uhr trifft man sich an der Bushaltestelle Adlerplatz in Bad Dürrheim zur Wanderung nach Hochemmingen, wo dann um 19.15 Uhr der gemütliche Teil beginnt.