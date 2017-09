Bad-Dürrheim Vogelstimmen auf Flöten sind zu hören

Bad Dürrheim. Am Sonntag, 1. Oktober, beginnt das Konzert um 19.30 Uhr in der evangelischen Johanneskirche. Die Musiker Sonja Kanno-Landoll (Traversflöte, Blockflöten, Querflöte, und Piccolo-Querflöte), Ulrike Wettach-Weidemaier (Blockflöten von Sopranino bis Bass) und Jürgen Mauri (Orgel) musizieren in den unterschiedlichsten Kombinationen und aus verschiedenen Epochen Werke von Jean-Philippe Rameau, Marco Uccelini, Jacques Hotteterre, Jacob van Eyck, Agnes Dorwarth, Antonio Vivaldi rund um das Thema Vogelstimmen. Ob Kuckuck, Nachtigall oder alle miteinander – wer auch immer Pate gestanden hat: Die Komponisten haben sich von ihnen zu wahren Kabinettstückchen inspirieren lassen. Spritzig-virtuose Figurationen und eingängige Kantilenen prägen den heiteren Charakter und die lautmalerische Natur dieser Musik. Beide Flötistinnen haben sich im Studium neben dem Spiel der Querflöte auch besonders mit der Interpretation alter Musik und dem Spiel alter Instrumente in der historischen Aufführungspraxis beschäftigt. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden wird gebeten.