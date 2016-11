Bad-Dürrheim Verlockende Düfte in der Innenstadt

Bad Dürrheim. Mit weit mehr als 10 000 Besuchern erlebte der Bad Dürrheimer Christkindlemarkt am vergangenen Wochenende seine 43. Auflage.

Schon der Auftakt am Samstagvormittag fiel für die Händler und am Marktgeschehen beteiligten Vereine recht vielversprechend aus, denn zahlreiche Besucher versammelten sich bereits zur Eröffnung auf dem Rathausplatz. Nikolaus und Knecht Ruprecht kamen mit der Pferdekutsche und brachten den Kindern Äpfel, Mandarinen und Süßigkeiten mit. Zuvor las der Mann mit dem weißen Bart und dem roten Mantel aus seinem goldenen Buch vor, was so in der Stadt passiert ist.

Wer alles ausgiebig betrachten wollte, musste sich viel Zeit nehmen, denn über 130 Stände säumten die Straßen in der Innenstadt, die sich auf einer Laufstrecke von 800 Metern wie eine Perlenschnur aneinanderreihten. Neben vielen professionellen und auch privaten Händlern, die von Spielwaren, Textilien, Dekorations-Artikel zum Advent und für den Garten, Seife, Kerzen, Duftöle, Tee, Liköre und vieles mehr feil boten, waren auch zahlreiche Vereine aus den Stadtteilen präsent. Ebenso die Freundeskreise der ausländischen Partnergemeinden, die Spezialitäten des jeweiligen Landes anboten. Nicht minder groß war das Speisenangebot, das überall verlockende Düfte verbreitete: Hier brutzelten knusprige Bratwürste, dort der Duft von heißem Glühwein und süßem Früchtepunsch, frisch gebackenen Waffeln, Schupfnudeln, und anderem mehr. Für weitere vorweihnachtliche Stimmung sorgten vor dem mit Lichterketten verziertem Rathaus etliche Musikapellen aus der Umgebung, darunter zum Abschluss am gestrigen Sonntag die Alphornmusik.