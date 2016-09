Bad-Dürrheim Veranstaltungs-Mix kommt bestens an

Doch Geduld war angesagt, denn groß waren die Warteschlangen an den Ständen. Wer einen Sitzplatz gefunden hatte, konnte seine Schlemmerei mit Blick auf die große Showbühne genießen, denn hier wurde am laufenden Band viel geboten: Musik mit der SWR1 Band, Kabarett mit dem Koch-Comedian "Mister M", Schaukochen sowie Information zur gesunden Ernährung durch die AOK.

Zum ersten Schaukochen band SWR1 Moderatorin Petra Klein Bürgermeister Walter Klumpp und Minister Peter Hauk die Schürze um. Unter der Regie von Rainer Bertsche vom Gasthaus Löwen in Brigachtal wurde "Himmel und Erde" gekocht. Während der Minister die Kartoffeln schneiden musste, zerteilte der Rathauschef das Fleisch.

Vorsichtshalber erkundigte sich die Moderatorin nach seiner Blutgruppe. "Normal" lautete die Antwort. Auch erklärte der Minister, dass er kein Hobbykoch sei, bei größeren Familienfesten würde er seiner Frau helfen, nicht nur beim Aufräumen und Abwaschen. Beim Kartoffelschneiden erzählte Peter Hauk, dass es die Badener sehr gut verstanden hätten, aus einfachen Zutaten die besten Gerichte zu zaubern.

Ganz nach Zeitplan wurde "Himmel und Erde" fertig. Schön angerichtet wurde es genüsslich verspeist. Als Dankeschön fürs Mitmachen überreichte Klumpp allen Beteiligten auf der Bühne ein süßes Geschenk.

Wer sich durch die Menschenmassen in der Luisenstraße drängte, um die geöffneten Läden aufzusuchen, kam in der Friedrichsstraße besser voran. Hier ging es wesentlich gemächlicher zu. Die Geschäftsleute nahmen sich gerne die Zeit, um ihre Kunden zu beraten, nach freien Plätzen in den Straßencafés musste jedoch Ausschau gehalten werden.