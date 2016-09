Bad-Dürrheim Urban Messner zieht vor den VGH Mannheim

Bad Dürrheim (wst). Bis jetzt ist nur die Klage eingereicht, ohne Begründung. Der VGH muss hat die Stadt aufgefordert, die Unterlagen an Messners Anwalt zu überreichen, ab diesem Zeitpunkt hat der Anwalt sechs Wochen Zeit, die Begründung nachzureichen. Messner hat nach eigene Angaben nach wie vor die Absicht, seinen Betrieb in der ursprünglich geplanten Größe zu bauen und er zeigt sich optimistisch, den Bebauungsplan Tierhaltung kippen zu können. Unabhängig von seinem Antrag läuft die Anfrage seines Sohnes an die Stadt, einen eigenen Biobetrieb zu bauen.