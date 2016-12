Bad Dürrheim. Aufgrund einer überfrierenden Fahrbahn ist der 64-jährige Fahrer eines Mercedes der E-Klasse am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr mit seinem Wagen zwischen Bad Dürrheim und der Hirschhalde auf der Kreisstraße 5705 ins Schleudern geraten und zu beiden Seiten der Straße gegen die Leitplanken geprallt, teilte die Polizei mit. Am Mercedes entstand hierbei Sachschaden von mehreren tausend Euro; an den Leitplanken ein solcher in Höhe von etwa 500 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden.