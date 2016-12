Bad Dürrheim-Hochemmingen. Gestern Vormittag ist auf einem landwirtschaftlichen Hof bei Hochemmingen vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an der Elektrik ein Traktor in Brand geraten, teilt die Polizei mit. Der Landwirt des Hofes ließ den Traktor gegen 10.40 Uhr warmlaufen, als plötzlich im Bereich der Lüftungsschlitze Rauch aus dem Traktor drang. Der Hofinhaber konnte den entstehenden Brand noch vor dem Eintreffen der verständigten Feuerwehr größtenteils mit eigenen Mittel löschen. Die Hochemminger Wehr übernahm dann noch die restlichen Löscharbeiten. Der beim Brand entstandene Sachschaden an dem Traktor steht noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden.