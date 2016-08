Bad-Dürrheim Stroh wird zu Kunstwerken

"Liebesknoten" und die "Zwölf Apostel" entstehen aus Stroh

Der kurstädtische Trachtenverein hatte ins Alte Rathaus geladen und bot teils filigrane Handarbeit an, die Eleven griffen unter anderem nach zuvor leicht eingeweichten Getreide-Ähren. "Liebesknoten" entstanden ebenso wie die "Zwölf Apostel", immer wieder musste mit spitzen Fingern ans Werk gegangen werden. Löhrhoff und ihre Kollegin Barbara Reith erklärten Schritt für Schritt, gesondert lagen vom Verein bereits vorab gefertigte Handarbeiten aus.

"Kinder der Moderne" und eine Jahrhunderte alter Tradition? Es funktionierte, der im Bedienen des Smartphones geübte Nachwuchs nutzte die Hände einmal auf andere Art. Marlene, Myriam, Johannes, Rico und Luana hatten ihren Spaß und entdeckten auch ein klein wenig Neuland. Selbstverständlich erzählten Löhrhoff und Reith, welchen Stellenwert das Strohflechten zurückliegend in der kirchlichen Tradition hatte. Angesichts der momentanen Temperaturen bot das Alte Rathaus an der Schulstraße übrigens einen klaren Standortvorteil. Der auch schon etwas in die Jahre gekommene Bau ist auf alte Weise mit viel Naturstein erstellt worden, die dicken Mauern haben Vorteile. "Hier ist es echt schön kühl", war wiederholt zu hören.