Bad-Dürrheim Stephanie Martin wird Rektorin der Realschule

Bad Dürrheim (rtr). Das Regierungspräsidium wollte zwar keinen Namen mitteilen, sondern sprach lediglich von "einer Bewerbung", die für die Stelle eingegangen sei. Da aber Stephanie Martin bereits vor Monaten mitgeteilt hatte, dass sie sich auf die Rektorenstelle bewerbe, ist klar, dass sie nun den Zuschlag erhalten hat. Vom Pressesprecher des Regierungspräsidiums, Matthias Henrich, war gestern zu erfahren, dass die personelle Entscheidung durch die Schulabteilung erfolgt sei. Derzeit werde das Bestellungsschreiben ausgefertigt, das dann nächste Woche ans Staatliche Schulamt Donaueschingen gehe. Von dort aus gehe die Information an "den Bewerber oder die Bewerberin" weiter. Seit 2009 ist Stephanie Martin bereits an der Realschule in Bad Dürrheim als Konrektorin im Einsatz, ist also mit den Abläufen in der Schule bestens vertraut. Nach dem Weggang von Müller hat sie kommissarisch die Schulleitung übernommen. Der vormalige Rektor Frank Müller war im vergangenen Jahr zum Landesinstitut für Schulentwicklung nach Stuttgart gewechselt.