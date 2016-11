Bad-Dürrheim Siegelverleihung Anfang 2017

Dank der Frauen vom Müttertreff wird es an beiden Tagen des Christkindlemarktes am 26. und 27. November im Generationentreff Lebenswert wieder ein Adventscafé geben. In diesem Jahr unter dem Motto "Fair und regional". In der Zeit jeweils von 14 bis 18 Uhr werden Kaffee und Tee aus dem fairen Handel sowie Glühwein mit Wein vom Kaiserstuhl angeboten. Kekse aus dem Eine-Welt-Laden Karibuni soll es kostenlos geben, über eine Spende würden sich die Veranstalter freuen. Für Gespräche und Infos über den Fair-Handel und die Fairtrade-Stadt werden Mitglieder der Steuerungsgruppe zur Verfügung stehen.

Am Samstag, 26. November, sind außerdem die Damen des "Lustigen Nähkörble" im Generationentreff anwesend, um ihre Handarbeiten anzubieten. Erarbeitet werden soll eine Einkaufsliste mit den Adressen der Geschäfte, die Waren aus dem fairen Handel anbieten, diese sollen auch im Stadtplan gekennzeichnet werden. Wenn das Siegel da ist, sollen Hinweisschilder angefertigt werden, die in den betreffenden Geschäften angebracht werden. Wie Roswitha Kneer in Erfahrung brachte, seien die Geschäftsleute nicht abgeneigt. Das Hinweisschild könnte auch im Rahmen eines Wettbewerbes entworfen werden. Das für den 17. Januar 2017 terminierte Treffen der Gruppe wurde auf den Dienstag, 24. Januar, verschoben.