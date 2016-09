Bad-Dürrheim Schwimmen für guten Zweck

Bad Dürrheim. Im Mai bekam der SSC-Vorsitzende Karl Hallensleben einen Brief vom DSV, mit der Bitte, sich an dem Aktionstag zu beteiligen. Er griff zum Hörer, fragte bei Minara-Leiter Florian Mill an, ob es die Möglichkeit gibt, dieser sagte zu. So sollen jetzt am Samstag, 24. September, zwischen 9 und 16 Uhr möglichst viele Schwimmer viele Bahnen schwimmen – wobei eine Bahn grundsätzlich 50 Meter hat.

15 bis 20 Helfer werden an diesem Tag dabei sein, vor allem, um die geschwommenen Bahnen zu zählen. Nachprüfen können die Sponsoren diese Angaben nicht, sie werden auf Vertrauensbasis aufgeschrieben. Hallensleben hat bereits die Kollegen aus Villingen angeschrieben, sie kommen mit ihren Nachwuchsschwimmern. Eingeladen werden sollen noch die Schwimmclubs aus Hüfingen und Singen. Ebenso will er noch die Schulen anschreiben und einladen. Im Becken werden mindestens zwei Bahnen für die Aktion abgesperrt, eventuell auch drei.

Der Aktionstag findet in ganz Deutschland statt und steht unter der Schirmherrschaft der mehrfachen Welt- und Europameisterin Franziska van Almsick. Sollten alle Schwimmer zusammen 876 Kilometer zusammenbekommen, hätten sie ein Mal Deutschland durchquert und die Sponsoren würden 50 000 Euro bezahlen, schaffen sie 3621 Kilometer, das wäre ein Mal rund um Deutschland herum, gäbe es 200 000 Euro. Das Geld geht an die Schützlinge der Vereine "Die Arche" und "...für Kinder". Es wird in den Schwimmunterricht investiert.