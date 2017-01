Bad-Dürrheim Schmunzeln in der Siedepfanne

Bad Dürrheim. Die Freude über den Beginn der Fasnet war deutlich zu spüren in der alt ehrwürdigen Siedepfanne, die Narren fieberten dem Auftakt entgegen. Den gestaltete dann auch in gewohnter Form der vereinseigene Fanfarenzug unter der Leitung von Tambour Dirk Daniel.

Spätestens nach diesen Klängen war klar: "Jetzt isch wieder Fasnet." Zunftmeister Joachim Müller freute sich so viele seiner Narren begrüßen zu können. Er gab auch sogleich einen Abriß was für Hansel, Narro und Co in den kommenden Fasnachtstagen alles auf dem Programm stehen wird. So wird die Zunft neben der heimischen Fasnet unter anderem auch beim Landschaftstreffen Schwarzwald der Vereinigung-Schwäbisch-Allemannischer-Narrenvereinigung (VSAN) in Triberg teilnehmen.

Nach einem "grandiosen Zunftball", wie Müller versprach, wird am Fasnetsunntig die Narrenfreunde in Immendingen bei ihrem Umzug besucht. Nach diesem Närrischen Abriss wurde es dann auch für die Hästräger ernst. Der Narrenmarsch ertönte und Narro und Hansel eroberten mit lauten "Narri Narro"-Rufen die Siedepfanne. Den Prolog auf die Fasnet wurde im besten Dialekt von Leonie Daniel vorgetragen, was dem kleinen Salzgeist sichtlich Spaß machte.