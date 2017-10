Bad Dürrheim-Öfingen. Das Schlachtfest der Freiwilligen Feuerwehr Öfingen findet am Sonntag, 15. Oktober in der Osterberghalle statt. Ab 11 Uhr serviert die Wehr in bewährter Weise Schlachtplatte sowie verschiedene Gerichte zum Mittagstisch. Über die Mittagszeit werden die Gäste vom Musik- und Trachtenverein Öfingen musikalisch unterhalten. Geöffnet hat auch die Kaffeestube, in der selbst gebackene Kuchen und Torten im Angebot sind.