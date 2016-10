Bad-Dürrheim "Salzquell" soll ab Montag sprudeln

Die Serie der Naturkosmetik wurde jetzt um sechs weitere Produkte erweitert, drei für Damen und drei für Herren.

"Es ist für uns sehr wichtig, nur Zutaten aus der Natur zu verwenden", erklärt Clarissa Häring-Brunsch, die im Familienbetrieb mitarbeitet. Die Pflanzen wie Ringelblumen, Kamille, Magnolie oder schwarze Johannisbeere stammen aus der heimischen Region rund um den Heuberg. Was dort nicht wächst, wird von kontrolliertem Anbau aus südlichen Ländern bezogen, wie zum Beispiel die Minze, Lavendel, Orange und Bergamotte.

Mit zur Rezeptur gehört das Heilwasser der Bertoldsquelle, das nicht in Kanistern, sondern vorschriftsmäßig in Flaschen angeliefert wird.

Dazu Sole aus Bad Dürrheim – natürliche Schätze, die die Einzigartigkeit der Region begründen. In enger Verbindung mit dem Bad Dürrheimer Produkt stehen die Schwenninger Wildwings. Sie werden als offizieller Partner die Herrenserie präsentieren. Für große Plakate, die in der Kurstadt, in Villingen und Schwenningen aufgestellt werden, haben sich die Spieler Simon Danner, Andreé Hult, Sascha Goc und Pat Cortina zur Verfügung gestellt. Markus Spettel und Dennis Heitzmann vom Sponsorring der Wildwings sprechen in diesem Zusammenhang von eine tollen und unkomplizierten Kooperation. Die neuen Produkte, so gab Martin Schlenker von der Kur- und Bäder GmbH bekannt, sind ab Montag, 24. Oktober in der Boutique im Solemar erhältlich.