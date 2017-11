Bad-Dürrheim Rundes Gesangsjubiläum gefeiert

Auch im vergangenen Geschäftsjahr feierten einige Sänger ein rundes Gesangsjubiläum. Diese wurden durch Pfarrer Michael Fischer und Vorstandsteammitglied Herman Janz geehrt. Dabei wird immer die Gesamtzahl der Jahre gezählt, die das jeweilige Mitglied zu Ehren Gottes bisher gesungen hat. Es zählt also nicht nur die Zeit im Bad Dürrheimer Kirchenchor, sondern auch die, die in anderen Kirchenchören gesungen wurde. So wurde Adelheid Läufer für 20 Jahre, Lidwina Behrle für 25 Jahre, Bernhard Sieber für 35 Jahre und Maria Voigt und Theo Weiss jeweils für 40 Jahre im Dienst der Kirchenmusik beglückwünscht.