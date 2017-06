Bad Dürrheim. Zu einem Unfall kam es am Mittwoch, gegen 15.30 Uhr, auf der A81 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen. Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam ein VW Golf Fahrer, der in Fahrtrichtung Geisingen unterwegs war, in der Nähe des Parkplatzes Unterhölzer Wald ins Schleudern. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten der Verkehrspolizei deutlich zu niedrige Reifenprofiltiefen an seinen Hinterreifen fest. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden.