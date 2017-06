Bad Dürrheim. 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Bad Dürrheim wird natürlich gebührend gefeiert, und das auf dem Rathausplatz am Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni. Aus diesem Grund werden die Luisenstraße und der Rathausplatz am Freitag, 23. Juni, ab 14 Uhr bis in die Nacht von Sonntag, 25. Juni, auf Montag, 26. Juni, gegen Mitternacht ab der Luisenstraße, ehemalige Kurklinik Irma, bis Luisenpassage gesperrt. Zusätzlich gibt es eine zeitweise Sperrung der Parkplätze: Samstag, 24. ab 7 Uhr bis Sonntag, 25. Juni, Mitternacht ist die erste Doppelparkreihe hinter dem Rathaus II gesperrt. Am Samstag, 24. Juni ab 7 Uhr bis 18 Uhr gilt die Sperrung der vierten Doppelparkreihe in Richtung Busbahnhof. Am Samstag, 24. Juni, von 6 bis 18 Uhr ist zusätzlich der gesamte Parkplatz P2 am Bohrturm gesperrt, in der gleichen Zeit ebenfalls die letzten beiden Parkreihen des Parkplatzes Minara P3.