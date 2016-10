Bad-Dürrheim Pakete für den Osten

Dieses Missionswerk sammelt wieder tausende Weihnachtspäckchen für hilfebedürftige Kinder, Senioren und Familien in Russland, Osteuropa und Zentralasien. Die Päckchen werden mit nützlichen Dingen wie Hygieneartikel, Lebensmitteln, Spielsachen, Schreibzeug und wärmenden Schals, Mützen, Handschuhen oder Socken gefüllt. Das ist ein sichtbares Zeichen der Nächstenliebe und schenkt Freude und Hoffnung im zumeist düsteren Alltag.

Wer sich an der Aktion beteiligen will, kann die Päckchen in Bad Dürrheim im Pfarramt, in Schwenningen in der Jahnstr.18 oder bei Familie Schneider in Unterbaldingen, Im Hochen 9, abgeben. Die Päckchen dürfen nur mit neuen und für die jeweilige Empfängergruppe zulässigen Artikeln bestückt sein und müssen offen abgegeben werden. Die Flyer mit den genauen Angaben liegen in Kirchen und Gemeindehäusern aus. Bei Fragen kann man sich an Familie Schneider wenden, Telefon 07706/349 181. Die Aktion geht bis 14.November.