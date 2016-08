Bad-Dürrheim Ob der Türkei-Urlaub die nächsten Jahre ausfällt?

Wir haben die Pfingstferien bereits genutzt und sind in unsere Lieblings-Ferienanlagen in der Türkei gereist: Hapimag Sea Garden bei Bodrum. Wir befürchten, das war das letzte Mal für lange Zeit. In den Sommerferien gibt’s Ausflüge mit der Familie in der Heimat und einen Kurzurlaub in Oberstdorf. Ich werde mit meinem Sohn mit dem Fahrrad nach Oberstdorf fahren – darauf freuen wir uns schon.

Wie können Sie dort am besten abschalten?

Am besten, wenn ich die Natur genießen kann – egal ob am Meer beim Tauchen oder Segeln oder in den Bergen beim Wandern.

Sind Sie eher der Strand-, Pool- oder der Bergtyp?

Den Pool meide ich. Strand oder Berge? Das kommt ganz auf die Stimmung an – beides ist herrlich!

Mal ehrlich: Reservieren Sie Ihre Liege am Pool?

Am Pool nicht – wenn dann am Meer.

Käme Camping für Sie noch in Frage?

In meiner Jugendzeit habe ich das ein oder andere Mal gecampt – heute ist es keine wirkliche Alternative für mich.

Bleiben Arbeit und Laptop zu Hause?

Im Wesentlichen ja. Ich hab das Laptop zwar dabei – aber nur für Notfälle.

Ist ihr Handy abgeschaltet?

Nein, das stört mich aber auch nicht. Meine Mitarbeiter können mich so in Notfällen erreichen – das ist auch für mich ein beruhigendes Gefühl.

Ihre Urlaubslektüre?

Immer das, was mich gerade beschäftigt, beziehungsweise interessiert. In diesem Jahr: Andreas Englisch: Der Kämpfer im Vatikan – Papst Franziskus und sein mutiger Weg. Und für die eigene Weiterentwicklung: Veit Lindau: Werde verrückt. Wie du bekommst was du wirklich, wirklich willst.

Treiben Sie Sport im Urlaub?

Regelmäßiger Sport steht im Urlaub nicht im Vordergrund. Das versuche ich seit einiger Zeit im Alltag unterzubringen. Im Urlaub steht dann Tauchen, Segeln oder auch Wandern auf dem Programm.

Welchen Trip aus der Jugendzeit würden sie gerne noch mal wiederholen?

Eine Woche mit einer coolen Truppe auf einer Schweizer Almhütte – ohne fließend Wasser und ohne Strom! Mehr Natur geht kaum – das war ein gigantisches Erlebnis und hat richtig Spaß gemacht.

Und wohin würde Ihre Traumreise gehen?

Eine Rundreise durch Südamerika bis hinunter nach Feuerland.

Wann wollen Sie starten?

Dafür braucht man natürlich etwas Zeit – wenn die Kinder aus dem Haus sind.

Wann haben Sie letztes Mal Urlaub zu Hause gemacht?

Das ist vier Jahre her. Damals haben wir uns für die ganze Familie eine Jahreskarte für den Europa-Park gegönnt und sind so oft wir konnten in den Park gefahren – das war auch genial!

Welches ist Ihr Lieblingsort im Schwarzwald-Baar-Kreis, an dem Sie Ihre Seele baumeln lassen können?

Auf meinem Fahrrad auf all den herrlichen Radwegen im ganzen Kreis.

Gehen Sie zur Abkühlung ins Freibad oder lieber an den See?

Wenn schon, dann lieber an einen See – am liebsten an den Bodensee.

Ihre Lieblingseissorte?

Ganz klar: Schokolade.

Am meisten nervt Sie im Sommer?

Dass der Sommer meist so schnell vorbei ist – der dauert gefühlt nur halb so lange wie der Winter.

Ihr Lieblings-Sommeressen?

Ein schönes Steak vom Grill mit Grillgemüse.

Ihr Lieblingsgetränk im Sommer?

Tagsüber natürlich Wasser, möglichst kalt. Am Abend ein kühles Glas Rosé.

Wie halten Sie’s mit der Kleiderordnung? Müssen Anzug und Krawatte auch bei 35 Grad sein?

Die Krawatte kommt bei 35 Grad definitiv weg, und das Sakko wird auch ausgezogen. Auch Berufskleidung muss praktisch sein.

Was steht bei Ihnen nach den Ferien als wichtigstes Projekt an?

Das Internationale Bad Dürrheimer Ballonfestival – Anfang September stecken wir immer unsere ganze Arbeitskraft in dieses herrliche Festival, das dieses Jahr zum 14. Mal stattfindet.

Der 44-jährige Joachim Limberger leitet die Klinik Limberger in der Hammerbühlstraße. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Limberger ist Mitglied in mehreren Vereinen Bad Dürrheims, so auch im CDU-Stadtverband. Er engagiert sich außerdem im Rotary-Club.