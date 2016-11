Bad-Dürrheim Neue Tagesstätte geht in Planung

Vor allem der neue Stadtbaumeister Holger Kurz wird dem Bau seinen Stempel aufdrücken, da er ihn fast ausschließlich selbst konzipierte und plante – in enger Zusammenarbeit mit der künftigen Kindergartenleiterin Melanie Grimm.

Der Zeitplan sieht vor, dass in 13 Monaten die Planung für das Gebäude abgeschlossen sein soll. Anfang 2018 kann dann die Ausschreibung erfolgen, und nach den Sommerferien 2018 soll das Gebäude bezugsfertig sein. Die Ausschreibung konnte so angelegt werden, dass keine europaweite Veröffentlichung gemacht werden muss, was Kurz durchaus wichtig war.

Der dritte Kindergartenstandort wird notwendig, da die Eltern der Kinder, die im Untergeschoss des Hotels Solegarten betreut werden, einen Umzug wollen und weil nach jetziger Erkenntnis bezüglich des Bedarfs mehr Plätze notwendig werden. Um vor allem die Planungszeit so kurz wie möglich zu halten, entschied sich der Gemeinderat für den genannten Standort, der fast in Sichtweite des Feuerwehrgerätehauses liegt. Wie bei diesen Bauvorhaben üblich, wurde auch eine geologische Standortuntersuchung vorgenommen. Die Fachleute kommen zu folgender Empfehlung für den Bau, der ohne Keller entstehen soll: Eine Gründung bis zu einer Tiefe von 1,20 bis 2,20 Meter könnte notwendig werden, da das Tragverhalten dieser Schicht schlecht kalkulierbar sei, im Gegensatz zu dem darunter liegenden Lettenkeuper. Bei einer Nichtunterkellerung müsse gegen das Wasser eine so genannte kapillarbrechende Schicht und eine Ringdränage vorgesehen werden, diese müsse auch rückstausicher sein, so die Experten in ihrer Einschätzung.