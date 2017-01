Bad-Dürrheim Neue Gruppe formiert sich

Bad Dürrheim. Jeder vierte deutsche Erwachsene leidet unter Fettleibigkeit. Problematisch daran: Adipositas ist kein kosmetisches Problem, sondern Auslöser für viele Begleiterkrankungen wie Diabetes, Schlaganfall oder Krebs. Mobilis bietet ein fachübergreifendes Konzept für Erwachsene mit einem BMI mit 30 bis 40 und beruht auf neuesten Erkenntnissen der Sport- und Ernährungswissenschaft, der Psychologie und Medizin. Zahlreiche Krankenkassen ermöglichen ihren Versicherten eine Kostenerstattung in Höhe von rund 90 Prozent, obgleich noch kein gesetzlich geregelter Versor- gungspfad für Menschen mit Adipositas existiert. Die Klinik Limberger in Bad Dürrheim zählt zu den wenigen Orten, an denen Adipositas-Gruppentherapie nach Mobilis von einem lokalen Therapeuten-Ärzte-Team angeboten wird.