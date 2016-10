Bad-Dürrheim Neue Brücke kommt am Samstag

Bad Dürrheim. Wenn die Brücke voraussichtlich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bad Dürrheim ankommt, dann hat sie rund 150 Kilometer Transportweg hinter sich. Im Moment ist sie so gut wie fertig im Montagewerk in Kirchheim unter Teck. Von dort geht es los – doch wird eine Brücke mit rund 35 Metern Gesamtlänge und zwei Metern Breite nicht alle Tage über die Straßen gefahren. Für diesen Schwertransport müssen verschiedene Genehmigungen eingeholt werden, erzählt der Bauleiter der Firma Rosenberger, die die Gesamtbauleitung des Projekts haben. Die Genehmigung für diese Fahrt muss das Transportunternehmen einholen und da es über mehrere Landkreise gehe, sei die Landespolizeibehörde dafür zuständig, dies mit den Landratsämtern zu koordinieren. Voraussichtlich über die A 81 und die B 27 wird die Fahrt führen, das Bauwerk wird am Stück geliefert, fix und fertig zum "Einbau".

Bei der Brücke hat sich der Gemeinderat für eine Stahlkonstruktion entschieden, welche im Geländer, zwischen dem stabilen Stahlgerüst, eine Art "Maschendraht" als Schutz hat. Wie die alte Holzkonstruktion hat sie ebenfalls einen leichten Bogen, jedoch keine seitlichen Stützpfeiler, sie wird direkt auf die Widerlager aufgesetzt, die sich rund 100 Meter unterhalb der Seniorenresidenz Hirschhalde befinden. Damit die Luise-Sturm-Brücke sauber eingebaut werden kann und der Verkehr nicht gefährdet wird, ist die K 5705, die Kreisstraße von Bad Dürrheim nach Geisingen gesprerrt. Die Anlieferung erfolgt mit Spezialtieflader und das Versetzen der Stahlfertigbrücke mit dem Autokran.

Für die Verkehrsteilnehmer ist die "Seniorenresidenz Hirschhalde" nur über die Ostbaar zu erreichen. Die K 5705 ist von Bad Dürrheim kommend, ab der neuen Abfahrt "Luisenstraße" gesperrt. Auch die Busse der SBG sind von der Vollsperrung betroffen, die Haltestellen an der Seniorenresidenz Hirschhalde können am Samstag, 15. Oktober, nicht angefahren werden. Ab Sonntag steht die K 5705 allen Verkehrsteilnehmern wieder zur Verfügung, auch die Busse der SBG können alle Haltestellen wieder planmäßig anfahren. Die Stadtverwaltung Bad Dürrheim bittet alle Verkehrsteilnehmer und die von der Maßnahme betroffenen Anwohner um Beachtung und Verständnis für diese Maßnahme.