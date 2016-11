Bad-Dürrheim Mountainbiker verletzt sich schwer

Bad Dürrheim. Bei einem Sturz in der Skaterbahn beim Parkplatz neben dem Schwimmbad an der Salinenstraße hat sich ein 47-jähriger Mountainbiker am Sonntagnachmittag, vermutlich gegen 15 Uhr oder kurz danach, schwerste Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte keinen Fahrradhelm getragen. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Nun sucht die Verkehrspolizei dringend Unfallzeugen. Personen, die Angaben zum Sturz des Mountainbikers machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidirektion Zimmern ob Rottweil 0741/348 790 in Verbindung zu setzen.