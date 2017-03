Bad-Dürrheim Mariahof sucht Jugendhausleitung

Bad Dürrheim. Bislang wurde die Jugendhausleitung über das Kinder- und Familienzentrum in Villingen-Schwenningen (KiFaz) geregelt. Nachdem sich Jugendhausleiterin Meike Schmid aber vor einem halben Jahr beruflich neu orientiert hat, nahm das die Stadt zum Anlass, das Konzept der Jugendhausarbeit neu zu überdenken.

Dabei seien auch Gespräche mit den Jugendlichen, der Stadtjugendpflege und den in Frage kommenden Anbietern geführt worden, erklärt Hauptamtsleiter Markus Stein. Die Jugendlichen hätten die Notwendigkeit einer Jugendhausarbeit betont. Meike Schmid zeichnete sich dadurch aus, dass sie etliche Projekte mit den Jugendlichen angestoßen hat. Das ist gut angekommen, merkt Stadtjugendpfleger Markus Thoma an. Gerade die Projekte und Kooperationen hätten zu einer guten Durchmischung des Publikums im Jugendhaus geführt, unabhängig von Migrationshintergrund und schulischer Herkunft der Jugendlichen.

Nachdem der Vertrag mit dem KiFaz einvernehmlich mit der Stadt auf Ende 2016 gekündigt wurde, hatte der Gemeinderat in seiner Februarsitzung Mariahof beauftragt, die Stelle auszuschreiben. Das "Gesamtpaket" habe letztlich den Ausschlag für die Kooperation mit Mariahof gegeben, erklärt Stein. Das betreffe nicht nur die Kostenseite. Mariahof sei außerdem ein vertrauter Partner, kooperiere die Stadt doch mit der Einrichtung bereits bei der Ganztagesbetreuung der Ostbaarschule in Oberbaldingen und der Grund- und Werkrealschule in der Kernstadt sowie bei der Schulsozialarbeit an der Ostbaarschule.