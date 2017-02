Bad-Dürrheim Mann bei brutalem Übergriff verletzt

Bad Dürrheim. Blutüberströmt und verwirrt irrte das Opfer in der Friedrichstraße umher, als es von einem Autofahrer entdeckt und angesprochen wurde. Was er schilderte, sorgte schließlich für einen Großeinsatz der Polizei: Er sei angegriffen worden, der Mann trage eine Schusswaffe.

Unverzüglich informierte der Autofahrer die Polizei und nahm dann zugleich geistesgegenwärtig die Verfolgung des Verdächtigen auf. Dieser drohte dem Mann, forderte ihn auf zu verschwinden und flüchtete anschließend, während er einen verdächtigen Gegenstand mit sich führte, in Richtung Karlstraße. Sehr weit kam er jedoch nicht: Mithilfe des couragierten Autofahrers gelang es der Polizei, den Mann vor dem Gasthaus Engel festzunehmen.

Die mögliche Schusswaffe wurde bei ihm zunächst jedoch nicht gefunden. Während der Rettungsdienst das Opfer versorgte und zahlreiche weitere Streifenwagen und Zivilfahrzeuge der Kriminalpolizei aus dem Präsidiumsgebiet die Einsatzstelle anfuhren, galt es vor Ort zunächst, die Tatwaffe zu suchen. So fuhr die Polizei die nähere Umgebung ab und kontrollierte auch Mülltonnen und Abfallbehälter, teilweise mit dem Geschädigten, der vom Rettungswagen aus die Beamten an verschiedene Örtlichkeiten zwischen Friedrichstraße und Karlstraße führte. Der in Gewahrsam genommene Täter wurde ebenfalls mit eingebunden. Eine Schusswaffe konnte dem Vernehmen nach jedoch nicht gefunden werden. Viel mehr stellte es sich wohl heraus, dass der Mann mit einem Schlagwerkzeug niedergestreckt wurde.