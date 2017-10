Bad Dürrheim. Das sittsamen Fräulein Luise Schmidt aus Berlin weilt zur Kur in Bad Dürrheim und kann einiges erzählen, dazu lädt sie ein am 21. Oktober um 17 Uhr, Treffpunkt ist der Rathausplatz. In der netten, ganz reizenden Pension, in der sie immer wohnt, findet ein reger Austausch an Gesprächen statt, sodass Fräulein Schmidt sehr gut über Altes und Neues und über Klatsch und Tratsch im Städtchen informiert ist. Fräulein Schmidt führt Sie mit Charme, Witz und Wissen an die bedeutenden historischen Orte der Kurstadt und Informiert über die früheren Arbeiten auf der Saline.