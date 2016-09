Bad-Dürrheim Ludwigsburg gefällt Reisenden

Auf der gut zweistündigen Fahrt wurden Brezeln zur Stärkung verteilt, und die Gäste erhielten erste Informationen zum Ausflugsprogramm. Die Senioren erfuhren, dass die Gärten rund um das Residenzschloss Ludwigsburg vom ehemaligen Geschäftsführer der Landesgartenschau in Bad Dürrheim, Volker Kugel, geleitet werden. Bekannt ist Volker Kugel als Moderator der SWR-Fernsehsendung "Grünzeug".

Mit einer historischen Führung durch die Parklandschaft unter dem Thema "Gartenlust und Gartenkunst vom Barock bis zur Moderne" bekamen die Besucher prachtvolle Gartenkunst verschiedener Epochen und Regionen zu sehen.

Im Anschluss daran wurde die aktuelle Kürbisausstellung unter dem Motto "Manege frei im Kürbiszirkus" besucht. Über 450 000 Kürbisse verwandeln von September bis Anfang November das Blühende Barock in eine Zirkusarena. Riesige Kürbisskulpturen begeisterten die Gäste, so zum Beispiel die Artistenpyramide und der Tiger, der durch den Feuerreifen springt. So durften natürlich auch, wie bei jeder Zirkusvorstellung, die Clowns nicht fehlen. In der Cafeteria am Rosengarten wurden die Bad Dürrheimer mit Kaffee und leckerem Kuchen verwöhnt. Wieder in Bad Dürrheim angekommen, waren sich alle einig: Ein schöner und eindrucksvoller Ausflugstag ist zu Ende.