Bad Dürrheim. Am Erntedankfest starten die evangelischen Kirchengemeinden Bad Dürrheim und Oberbaldingen die Aktion "Ein Päckchen Liebe schenken". Man sammelt wieder Weihnachtspäckchen für hilfsbedürftige Kinder, Senioren und Familien in Russland, Osteuropa und Zentralasien. Die Päckchen werden mit nützlichen Dingen wie Hygieneartikel, Lebensmitteln, Spielsachen, Schreibzeug, Schals, Mützen, Handschuhen oder Socken gefüllt. Wer sich an der Aktion beteiligen will, kann das Päckchen in Bad Dürrheim im Pfarramt oder bei Familie Schneider in Unterbaldingen, Im Hochen 9, abgeben. Die Päckchen dürfen nur mit neuen und für die jeweilige Empfängergruppe zulässigen Artikeln bestückt sein und müssen offen abgegeben werden. Bei Fragen kann man sich an Familie Schneider wenden, Telefon: 07706/34 91 81. Die Aktion geht bis 13. November.