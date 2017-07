Bad-Dürrheim Letzte Vorbereitungen fürs Fest

Die Schülermitverantwortung (SMV) traf sich jetzt zu ihrer letzten Sitzung vor den Sommerferien, um die letzten Details für das Schulfest zu besprechen. Dabei wurde deutlich, dass sie selbstständig, eifrig und sehr gewissenhaft die notwendigen Vorbereitungen organisieren und erledigen.

Die beiden Klassenlehrer Eddie Stratz und Charlotte Kumpfmüller hatten den jeweiligen Klassensprechern erklärt, welche Aufgaben sie zu übernehmen haben: Arbeitsgruppen bilden, Schichtpläne erstellen, Einkäufe tätigen, Elternbriefe schreiben, Eltern, Freunde und Verwandte einladen und auch die Eltern mit einbinden. "Kurz vor den Sommerferien sind die Lehrer gestresst und haben sich dafür nicht viel Zeit genommen", erklärte Eddie Stratz. Daher sei man sehr froh und auch recht stolz, dass man sich auf die Jugendlichen verlassen könne.

Mit seiner Kollegin Charlotte Kumpfmüller wurde mit den Jugendlichen nochmals besprochen, was noch im Vorfeld zu erledigen sei und wie dann alles ablaufen wird. Sportliche Aktivitäten von Bobbycar-Rennen bis Torwandschießen wird es geben, einen Fairtrade-Stand, Tombola, die Schüler- und die Lehrerband werden auftreten, und viel Kulinarisches wird angeboten. Jede Klasse trägt dazu etwas bei. Die einen werden Würstchen und Steaks grillen, andere bieten Fruchtspieße an und sind eifrig am rechnen, welche Mengen an Obst sie dazu benötigen. Erkundigt haben sie sich auch, in welchem Laden oder Supermarkt am günstigsten eingekauft werden kann.