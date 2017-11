Bad-Dürrheim Langjährige Vorsitzende gibt Amt ab

In seinem Rückblick erwähnte Kochems, dass sich die Hexen in der vergangenen närrischen Saison an weniger Umzügen als in den vergangenen Jahren beteiligt haben. Die von ihnen im Ort durchgeführte Besenwirtschaft wurde von Einheimischen und Gästen gut angenommen. Bei gutem Wetter konnte das Vatertagsfest veranstaltet werden. Hierzu bemerkte Kochems, dass es dabei an freiwilligen Helfern mangelte, viel Arbeit bliebe stets an den gleichen Personen hängen. Mit einem Bastelnachmittag hatte sich der Verein am Kinderferienprogramm beteiligt, das gut besucht wurde.

Eine tadellose Buchführung wurde Petra Dünkel bescheinigt, ihr Bericht wurde von Ilka Lehmann vorgetragen. Ortsvorsteher Helmut Bertsche erinnerte daran, dass es die Riedhexen sei 19 Jahren gibt und meinte, es könne bald ein Jubiläum gefeiert werden. Dankesworte sprach er für das Engagement zur Fastnacht aus sowie zur Durchführung von Vatertagsfest und Beteiligung am Kinderferienprogramm.

Einstimmig beschloss die Versammlung, dass das Amt des Häswartes aus dem Vorstand herausgenommen werde, aber dennoch bestehen bleibe. Ebenso ohne Ausnahme wurde dem vorgeschlagenen Familienbeitrag zugestimmt, der beinhaltet, dass eine erwachsene Person mit Kindern einen Jahresbeitrag von 35 Euro zahlt, zwei Erwachsene mit Kindern 65 Euro, die Anzahl der Kinder spiele dabei keine Rolle. Für die einzelnen Mitglieder wurde der Jahresbeitrag auf 30 Euro festgelegt.