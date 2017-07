Bad-Dürrheim Kurzweiliger Tag

Bad Dürrheim. Die gute Stimmung war bereits beim Eintreffen der rund 40 teilnehmenden Saunastammgäste am Solemar-Treffpunkt zu spüren. Der obligatorische Ausflug der "Sauna-Familie" ging dieses Mal nach Breisach im Breisgau zu einer Schleusenfahrt auf dem Rhein. Auf die schwungvolle Begrüßung durch Eventmanager Peter Kroschinsky folgte eine kurzweilige Busfahrt über Neustadt, Freiburg nach Breisach. Planmäßig konnte bei Kaiserwetter das Schiff zur Schleusenfahrt bestiegen werden. Gut zwei Stunden erlebten alle Teilnehmer eine eindrucksvolle Fahrt durch die Schleusen. Sicher am Anlegesteg angedockt, konnten sich alle nach einer kurzen Busfahrt in einer Straußenwirtschaft in Ihringen am Kaiserstuhl erfrischen und mit einem gemeinsamen Mittagessen stärken. Entspannt ging es anschließend über Freiburg, Kirchzarten und Titisee zurück in die Heimat. Gegen 18 Uhr stiegen alle gut gelaunt aus dem Bus und ließen gemeinsam noch einmal den erlebten Tag Revue passieren.